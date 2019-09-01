تفاصيل أول لقاء جمع راغب علامة بأحلام في The Voice

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يجمع برنامج The Voice في موسمه الجديد بين أحلام وراغب علامة مجددا، وذلك بعد الخلافات الكثيرة التي وقعت بينهما خلال اشتراكهما في لجنة تحكيم برنامج Arab Idol على مدار عدة مواسم.
وعن تفاصيل أول لقاء جمعهما في البرنامج، أكد الفنان اللبناني راغب علامة أن لقاءه الأول مع أحلام كان ودياً للغاية، مشيراً إلى أنه لم يقع بينهما أي عتاب خلال اجتماعها لأول مرة بعد الخلاف الذي نشب بينهما سابقاً.
الفنان اللبناني أضاف أنه صرح من قبل أن أحلام ليست السبب وراء انسحابه من Arab Idol، ولكنها كانت أحد الأسباب، مؤكدا أن علاقته بها تشبه علاقته بزميليه في لجنة التحكيم الفنانة سميرة سعيد والفنان محمد حماقي.
يُذكر أنه كانت هناك الكثير من الخلافات بين الفنانة الإماراتية أحلام والفنان اللبناني راغب علامة منذ اشتراكهما سويًا في برنامج «أراب أيدول»، وصرح راغب بأنه لا يوجد انسجام بينهما، وأنها كانت أحد أسباب تركه للبرنامج.
وبمجرد الإعلان عن اسميهما ضمن لجنة تحكيم برنامج The Voice، بدأ الجمهور يتساءل عن طبيعة العلاقة بينهما حاليا، وعما إذا كانا قد تجاوزا الخلافات بينهما، أم أنهما سيعودان للمشاجرات العلنية من جديد.
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