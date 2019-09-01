12 فيلما تونسيا تتنافس بـ"أيام قرطاج السينمائية"

أعلنت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية أن 12 فيلماً تونسياً ستتنافس على جوائز المسابقات المختلفة بدورة هذا العام التي تنطلق في أكتوبر/تشرين الأول.

وتشارك 3 أفلام ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، هي "نورا تحلم" للمخرجة هند بوجمعة، و"بيك نعيش" للمخرج مهدي برصاوي و"قيرة" للمخرج الفاضل الجزيري.

وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، تشارك 4 أفلام هي: "قصة حقيقية" للمخرج أمين لخنش، و"ميثاق" للمخرج صبري بوزيد، و"هروب" للمخرج يؤاب الدشراوي و"سراب" للمخرجة فاتن الجزيري.

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فيما تشارك 3 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة هي: "الغياب" للمخرجة فاطمة الرياحي، و"على العارضة" للمخرج سامي التليلي و"تلفزيون فتح الله" للمخرجة وداد الزغلامي.

أما بمسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة يشارك فيلما "أهل الكهف" للمخرج فخري الغزال و"من طين" للمخرج يونس بن سليمان.

وقالت إدارة المهرجان إن لجان المشاهدة اختارت هذه الأفلام من بين 40 فيلماً تونسياً تقدمت للمشاركة هذا العام.

وتحمل الدورة التي تقام في الفترة ما بين 26 أكتوبر/تشرين الأول إلى 2 نوفمبر/تشرين الثاني اسم نجيب عياد مدير المهرجان الذي توفي في أغسطس/آب الماضي.

وتمثل أيام قرطاج السينمائية التي تأسست قبل أكثر من 50 عاماً نافذة للسينما التونسية على السينما العالمية والقارة الأفريقية بشكل خاص، وكانت تقام سابقاً كل عامين قبل أن تتحول إلى حدث سنوي.