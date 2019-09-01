هل استطاعت ميغان إقناع هاري بالعيش في أمريكا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في ظل التخوفات التي أطلقها البعض عقب زواج الأمير هاري من الممثلة الأمريكية ميغان ماركل واحتمال أن تؤثر عليه مع مرورِ الوقت وتتمكن من إقناعه بالعودةِ للعيش معها في أمريكا بعيدًا عن وطنه وعائلته، بات الأمر ممكنًا بعد أن نشرت صحيقة "ديلي ميل" البريطانية، تقريرًا يفيدُ بأنَّ دوقي ساسكس على وشك الانتقال للعيش في لوس أنجلوس، نقلاً عن مصادر مقربةٍ من العائلة الملكية.
يأتي ذلك بعد تداول تقارير صحفية خلال الآونة الأخيرة تفيدُ بأنَّ هاري رفض التجاوب مع مساعي والده التي كانت تهدف لنقله وزوجته وطفلهما للعيش بمنزلٍ ريفي في مقاطعة هيرفوردشاير، وهو المنزل الذي يُقال إنَّ تشارلز خصصها لهاري بالقرب من الحدود الويلزية.
إلا أنَّ هاري لم يبد أي حماسٍ تجاه هذا الأمر، بل إنَّ أصدقاءه المقربين يؤكدون أنّه يخطط للانتقال للعيش في مدينة لوس أنجلوس عما قريب.
ونقلت الصحيفة عن مصدرٍ مقربٍ من العائلة الملكية قوله "كان ما يدور في فكر العائلة في ثمانينيات القرن الماضي هو أنَّ هاري سيكبر يومًا ما وستكون له أسرة وسيرغب في تملك بيتٍ ريفي، وحينها ربما كان تفكيرهم أنَّ هاري سيتزوج امرأةً عادية ستتقبل الفكرة وستحبها، لكن ذلك المخطط بدا قديمًا وغير واقعي كذلك ونحن الآن في 2019".
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