منة فضالي في كواليس أول يوم تصوير فيلمها الجديد

عادت الفنانة منة فضالي لاستئناف نشاطها الفني بعد انتهاء إجازتها الصيفية، ونشرت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صور جديدة لها من كواليس أول يوم تصوير أحدث أفلامها "ماكو".

والفيلم بطولة السورى قصى خولى، ناهد السباعى، منة فضالى، خالد أنور، سارة الشامى، من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدى، ولم يتم تحديد الموعد النهائى لعرضه

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