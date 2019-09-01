أحمد السقا يسافر الأقصر والغردقة لتصوير "العنكبوت"

يستعد النجم أحمد السقا للسفر إلى الغردقة والأقصر لتصوير المشاهد الخارجية من فيلمه الجديد "العنكبوت" خلال الأسبوع الجارى، ويستمر التصوير هناك لمدة أسبوع ما بين الأقصر والغردقة مع المخرج أحمد نادر جلال، وتجمع المشاهد بين السقا وبين النجم التونسى ظافر العابدين وآخرون.

فيلم "العنكبوت" تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.

وتم التعاقد بشكل رسمى مع النجمة منى زكى، والفنان ظافر العابدين والفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى ويجرى التعاقدات مع باقى النجوم.

يذكر أن آخر أعمال أحمد السقا فيلم "هروب اضطرارى" وشارك فى بطولته أمير كرارة، غادة عادل، فتحى عبد الوهاب، مصطفى خاطر أحمد العوضى، ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف منهم أحمد حلمى، أحمد فهمى، وأحمد زاهر، وايمان العاصى، ومحمد فراج، ومحمد شاهين، وبيومى فؤاد، وعزت أبو عوف من تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى.

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