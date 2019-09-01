زكي فطين عبد الوهاب يتعرض لظروف مرضية صعبة أجبرته على بيع سيارته

قال الفنان زكى فطين عبدالوهاب: "تعرضت لظروف مرضية صعبة، منعتني من العمل العام الماضي، وترتب على ذلك أزمة مالية أجبرتني لبيع سيارتي".

وأضاف "فطين"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشى، ببرنامج كل يوم، المذاع عبر فضائية on e، الناس استغلت بيع سيارتي وتم تأويله بطريقة مختلفة، وبيع سيارتي جاء فى بداية مرضى، ولم أتلقى أى أعمال بسبب مرضى، مشيرا إلى أنه سيشارك الفنان أحمد السقا فى فيلمه الجديد "العنكبوت"، وتغمرني سعادة بالغة لمشاركته، مؤكدًا أنه سيواصل مسيرته الفنية لمقاومة المرض.

وأردف، تزوجت من الفنانة سعاد حسنى وأنا طالب بالسنة الدراسية الثانية، وتم الطلاق بعد سنة، وحدث ذلك أثناء تدريبي بفيلم أهل القمة مع على بدرخان، وكنت أحبها، وتساءل.. من لا يحب السندريلا؟، واستمرت علاقتنا بعد الطلاق كأصدقاء، موضحا أنه تزوج ٤ مرات

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