ناهد السباعي تستعرض لياقتها باليوجا على انستجرام

نشرت ناهد السباعي، على موقع الصور والفيديوهات الشهير" انستجرام" صوره لها وهي تستعرض مهارتها في "اليوجا" ولياقة جسدها التي أبهرت محبيها والتحكم في عضلات جسمها.

وانهالت على "السباعي" تعليقات محبيها أثناء التمارين الرياضية : "قرده ياخواتي، لياقة عالية، صعبة أقوي الحركة ديه".

يذكر أن، انتهت ناهد السباعي مؤخرًا من تصوير مسلسها "مملكة إبليس"، إلى جانب رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي خالد أنور وكريم قاسم ومحمود الليثي وسلوى خطاب وصبري فواز ومحمد جمعة وأسماء جلال، والعمل من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.

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