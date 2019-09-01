شباك التذاكر بالأرقام «ولاد رزق 2» يواصل تصدره للإيرادات في السينمات

واصل فيلم «ولاد رزق 2» للنجم أحمد عز، تصدره لإيرادات الأفلام في دور العرض السينمائي، منذ بداية عرضه في موسم أفلام عيد الأضخى الماضي.

وحقق الفيلم إيرادات بلغت 1,027,991 جنيه، من إجمالي إيرادات جميع الأفلام مساء أمس السبت 31 أغسطس، والتي بلغت 2,128,633، ليواصل تصدره على قمة الإيرادات.

بينما بلغت إيرادات "الفيل الأزق 2" للنجم كريم عبد العزيز 662,952 جنيه، وحقق فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي 313,147 جنيه، وفيلم "الكنز 2" للنجم محمد رمضان 84,924 جنيه، وفيلم "انت حبيبي وبس" لمحمود الليثي وصوفينار مبلغ 19,932 جنيه.

كما يُعرض في السينمات من عيد الفطر حتى الآن فيلمين وهما «الممر» للنجم أحمد عز حيث حقق 18,654 جنيه، و«كازابلانكا» للنجم أمير كرارة حقق إيرادات بلغت 1,033 جنيه.

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وخرجت 4 أفلام من المنافسة على ماراثون أفلام عيد الأضحى، وهي «كينج سايز» للنجم محمد هنيدي، و«الفلوس» للنجم تامر حسني، و«الأوضة الضلمة الصغيرة» للنجم أكرم حسني، و«لص بغداد» للنجم محمد عادل إمام

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