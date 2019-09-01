تامر حسني يستعد لتصوير فيلم من تأليفه

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""الخليج 365"" من بيروت: بدأ الفنان المصري تامر حسني باستعداداته لتصوير أحدث أفلامه السينمائية بعنوان "مش أنا" الذي أعلن عنه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن مشاريعه الجديدة. علماً أنه من تأليف وسيناريو "حسني" نفسه. فيما تتولى إخراجه سارة وفيق في أول تجربة لها في السينما، ومن المقرر أن تدور كاميراتها في مطلع شهر أكتوبر المقبل، حتى يكون الفيلم جاهزاً لعرضه في موسم صيف 2020.
ولقد زف النجم المصري الخبر عبر صفحته الخاصة على "إنستغرام" معلقاً: "تحضيرات دخول تصوير فيلمي الجديد بعنوان (مش أنا) وتسجيل أغانيه وتحضيرات تصوير كليب ألبومي القادم. فيلم "مش انا " قصة وسيناريو و حوار تامرحسني".
"اتكلمنا جد شويه نهزر بقى.. مين هيحلق كدا ويشترك معايا في (حملة نعيما).. نهاركم عسل".
يشار إلى أنه ينتظر حالياً عرض فيلمه السينمائي الجديد "الفلوس"، الذي يلعب بطولته مع كل من زينة وخالد الصاوي، عائشة بن أحمد ومحمد سلام. وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق. مع الاشارة إلى أنه انتهى من الإشراف على عملية المونتاج الخاصة بالفيديو كليب الخاص بأغنية الشارة التي ستكون جاهزة عند تحديد موعد عرضه في صالات السينما. وهي بعنوان "دلوقتي ارتاح"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.
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