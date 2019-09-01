شكرا لقرائتكم خبر عن في فينسيا.. بينلوبي كروز تروج لفيلم Wasp Network بفستان من Ralph & Russo والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت النجمة العالمية بينلوبي كروز أن تخطف الأنظار نحوها بإطلالتها البسيطة المذهلة وذلك خلال حضورها الـphotocall الخاص بفيلمها الجديد "Wasp Network" الذي أقيم ضمن فعاليات Venice Film Festival مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 76 . كان بصحبة بينلوبي كروز البالغة من العمر (45 عامًا) كل من المنتج رودريجو تيكسيرا والمخرج أوليفر أسايس وادجار راميراز ووجنر مورا وغيرهم. ظهرت بينلوبي كروز مرتدية فستانا قصيرا بإحدى درجات اللون الأزرق الفاتح وتصميم الفستان حمل إمضاء دار أزياء "Ralph & Russo".

بينلوبي كروز

بينلوبي كروز

بينلوبي كروز

بينلوبي كروز

بينلوبي كروز 5 Advertisements

بينلوبي كروز 5

بينلوبي كروز5

بينلوبي كروز 5

بينلوبي كروز

بينلوبي كروز

بينلوبي كروز

بينلوبي كروز

بينلوبي كروز

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