شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. أحمد الفيشاوى يجرى تمرينات شاقة من أجل فيلمه مع هيفاء وهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى الفنان أحمد الفيشاوى تمرينات شاقة بشكل يومى فى الجيم من أجل إنقاص وزنه واستعادة لياقته قبل تصوير فيلمه الجديد "عقد الخواجه" مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبى المقرر انطلاقه خلال الأيام المقبلة، حيث ازداد وزن الفيشاوى بشكل ملحوظ فى الأشهر الماضية.

"عقد الخواجة" اسم مؤقت للفيلم ومحتمل تغييره خلال الفترة المقبلة، وهو قصة قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الاخراجية ويشارك فى بطولته أحمد داوود وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى العمل المقرر تصويره بين مصر وأوروبا.

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ويعرض للفيشاوى حالياً فيلم "ولاد رزق 2" والذى يشارك فى بطولته الى جانب أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، نسرين أمين، خالد الصاوى، باسم سمرة وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو تأليف صلاح الجهبنى وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.



احمد الفيشاوى



تمرينات شاقة لأحمد الفيشاوى