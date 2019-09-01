شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ميريل ستريب ترتدي "بلوزة" سعرها 1215 جنيهًا استرلينيًا فى فينسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادتها تعرف جيدًا نجمة الأوسكار الشهيرة ميريل ستريب كيف تظهر بإطلالة براقة وراقية في أهم وأشهر الأحداث الفنية.

خطفت ميريل ستريب البالغة من العمر 70 عامًا الأضواء تجاهها منذ قليل و ذلك خلال حضورها إحدى فعاليات Venice Film Festival مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 76 .

ظهرت ميريل ستريب بإطلالة كلاسيكية أنيقة فكانت ترتدي " بلوزة " باللون الابيض و هي واحدة من ارقي تصميمات دار أزياء " Derek Lam " ووصل سعره إلى 1215 جنيها استرلينيا.

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ميريل ستريب



ميريل ستريب