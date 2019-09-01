شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا كرم : خالد جلال يقدمني في "سينما مصر" بعيدا عن الكوميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة يسرا كرم في العرض المسرحي " سينما مصر " بعدة شخصيات جميعها بعيدة عن الكوميديا برغم أنها تتميز في تقديم الشكل الكوميدي وقدمت من قبل أعمال كوميدية مع بيومي فؤاد مثلا في " بيومي أفندي " وفي " تياترو مصر " علي قناة الحياة ولكن المخرج خالد جلال يعيد تقديمها من خلال ورشة مركز الابداع الفني " ستديو الممثل " بشكل جديد وعن ذلك قالت يسرا لليوم السابع : أنا فى الأساس أقدم الكوميديا، لكن المخرج خالد جلال منذ التحاقى بالورشة قرر ألا أقدم الكوميديا ليشاهدنى الناس فى شكل مختلف أو إعادة تقديمى فى التراجيدى فكل مشاهدي التي قدمتها في العمل لا يوجد بها كوميديا بل انها مشاهد مأساوية مثل شخصية سناء جميل في فيلم بداية ونهاية التي انتحرت فيه وهو مشهد مأساوي جدا وايضا شخصية عبلة كامل التي قدمتها في فيلم " عرق البلح " معرضوان الكاشف .



يسرا كرم في مسرحية سينما مصر

وأوضحت يسرا : بالفعل أنا مبسوطة جدا من تلك التجربة واستفدت منها كثيرا برغم انني خريجة المعهد العالى للفنون المسرحية، وحصلت على دبلومة فى الإخراج، ولكنى سعيدة جدا بإعادة طرحى للسوق والوسط الفنى بشكل مختلف من خلال مشاهد بعيدة عن الكوميديا.



يسرا كرم في مشهد من فيلم بداية ونهاية مع الفنان حسن عبد الله

وأضافت يسرا: طوال الوقت فى الورشة كنت أتعامل بشكل رسمى جدا، لكن المخرج خالد جلال لديه خبرة فى إخراج ما لا يعرفه الممثل عن نفسه وهذا ما حدث بالفعل معي في تلك التجربة .



يسرا كرم وتكريمها في الخليج 365 من قبل رئيس التحرير الاعلامي خالد صلاح

يذكر ان المخرج خالد جلال قال عن الفنانة يسرا كرم خلال ندوة باليوم السابع أنها ممثلة ليس لها وجود فى السوق فهى لديها ثبات وتصدقها حينما تتحدث جدا، وهى متميزة بعيدا عن الكوميديا وممكن تقدم الكوميديا من منطقة عبلة كامل.