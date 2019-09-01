شكرا لقرائتكم خبر عن جود لو يروج لـ "The New Pope" بمهرجان فينسيا السينمائي لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يروج حاليا النجم جود لو لمسلسله الجديد المقرر أن يبدء عرضه في 2020 و هو مكون من 10 حلقات. Advertisements وحضر ايضا مع جود لو الحدث كل من سيلفيو اورلاندو و لوديفين سانيار و المخرج باولو سورنتينو .

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