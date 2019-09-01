شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. راغب علامة يختتم صيفه في غوسطا ويشعل الحفل بأجمل أغنياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إختتم النجم اللبناني راغب علامة موسم الصيف بليلة مميّزة أحياها ضمن فعاليات مهرجانات غوسطا في لبنان، وذلك بعد سلسلة من الحفلات الكثيرة التي أحياها هذا الصيف، والتي توزّعت ما بين أمريكا، وفرنسا، ومصر، ولبنان، وتونس.

وكانت تذاكر هذا الحفل قد نفذت قبل ثلاثة أيّام من موعده، وكعادته أشعل راغب الأجواء بعدد من أغانيه التي تنوّعت ما بين جديده وقديمه، منها، "اللى باعنا"، و"مبهزرش"، و"تركينى لحالي"، و"نسينى الدنيا".

Advertisements

وطرح راغب علامة مؤخرا أحدث أغنياته التى تحمل اسم "صدفة"عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وحققت نسبة مشاهدة عالية، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية ردود أفعال إيجابية نظرًا لتألق راغب القوى فى أدائها، إلى جانب اختيار كلماتها وأسلوب لحنها وتوزيعها وفكرتها.