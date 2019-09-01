شكرا لقرائتكم خبر عن شريف سلامة ورانيا منصور أبطال الحكاية الثالثة من "نصيبى وقسمتك 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان شريف سلامة إلى أسرة مسلسل "نصيبى وقسمتك" ليصبح أحد أبطال الجزء الثالث حيث يقوم بتصوير مشاهده حالياً ضمن أحداث المسلسل على أن تكون هي الحكاية الثالثة من ضمن أحداث العمل اثناء عرضه،.. والتى تتضمن خمس حلقات كعادة المسلسل الذي يتضمن حكايات منفصلة كلاً منها تصل إلى خمس حلقات تعرض أسبوعياً.



شريف سلامة شريف سلامة

ويقدم دور البطولة النسائية أمامه خلال الأحداث الفنانة رانيا منصور التى سبق وشاركته بمسلسل "الخروج" الذى عرض قبل ثلاث سنوات عام 2016 لتكون تلك هي المشاركة الثانية التي تجمع كلاً منهما فى الحكاية الذى يؤلفها عمرو محمود ياسين ويخرجها محمد جمعة.

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رانيا منصور رانيا منصور

وذلك بعدما انتهى صناع المسلسل من تصوير ثلاث حكايات هي “اتفضلوا في الصالون” بطولة هنا شيحة، و"اكدب عليا شوية" حيث يقوم ببطولتها ميرهان حسين بينما الحكاية الثالثة تتمثل فى "براد شاي" وتقوم ببطولتها هبة مجدي.