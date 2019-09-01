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شكرا لقرائتكم خبر عن قبلات ساخنة بين بيلا ثرون وصديقها بعرض فيلم Joker فى مهرجان فينسيا السينمائي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة العالمية بيلا ثرون الأنظار نحوها بإطلالتها البراقة الساحرة و ذلك خلال حضورها عرض فيلم “ Joker " بفعاليات Venice Film Festival مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 76 ، و كان بصحبه ثرون صديقها الجديد بنجامين ماسكولو .
وقد سجلت عدسات المصورين عدة صور لبيلا ثرون و صديقها خلال تبادلها القبلات علي السجادة الحمراء ، و كانت ثرون البالغة من العمر 21 عام ترتدي فستان ذو تصميم مثير ، و وهو واحد من ابرز تصميمات دار أزياء " Philosophy di Lorenzo Serafini " .
قبل عرض الفيلم (3)
قبل عرض الفيلم (4)
قبل عرض الفيلم (5)
قبل عرض الفيلم (1)
قبل عرض الفيلم (2)
بيلا ثرون (1)
بيلا ثرون (2)
بيلا ثرون (3)
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