شكرا لقرائتكم خبر عن قبلات ساخنة بين بيلا ثرون وصديقها بعرض فيلم Joker فى مهرجان فينسيا السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة العالمية بيلا ثرون الأنظار نحوها بإطلالتها البراقة الساحرة و ذلك خلال حضورها عرض فيلم “ Joker " بفعاليات Venice Film Festival مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 76 ، و كان بصحبه ثرون صديقها الجديد بنجامين ماسكولو .

وقد سجلت عدسات المصورين عدة صور لبيلا ثرون و صديقها خلال تبادلها القبلات علي السجادة الحمراء ، و كانت ثرون البالغة من العمر 21 عام ترتدي فستان ذو تصميم مثير ، و وهو واحد من ابرز تصميمات دار أزياء " Philosophy di Lorenzo Serafini " .



قبل عرض الفيلم (3)

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قبل عرض الفيلم (4)



قبل عرض الفيلم (5)



قبل عرض الفيلم (1)



قبل عرض الفيلم (2)



بيلا ثرون (1)



بيلا ثرون (2)