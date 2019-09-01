بكلمات رومانسية.. وسام بريدي يحتفل بعيد زواجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

احتفل الإعلامي اللبناني وسام بريدي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، بعيد زواجه الثاني من عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي.

وعلق: "من سنتين كنت مفكر حالي مغروم وبحب، وكل ما عم تمر الأيام وعم تكبر عيلتنا كل ما هالإحساس عم يزيد إحترام، تفاهم، تجانس، تكامل،أمل، سعادة، وبركة، بحبك إم بيلا كل عام وأنت دنيتي".

يذكر أن زواج الإعلامي وسام بريدي، وعارضة الأزياء ريم السعيدي، أثار جدلا كبيرا وقتها، خاصة أن وسام يدين بالمسيحية، بينما تدين "ريم" بالإسلام.