شاهد.. أحدث ظهور لحنان ترك بصحبة زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت الفنانة حنان ترك، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة زوجها.
وعلقت: "صباح الخير، مع زوجي"، وظهرت "حنان" في الصور تضحك في حديقة منزلها، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.
يذكر أن آخر أعمال حنان ترك مسلسل "النداهة" بطولة فيلم "المصلحة" بطولة أحمد السقا، أحمد عز، خالد صالح، كندة علوش.
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