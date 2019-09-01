إيرادات السبت.. "Angel has fallen" الثاني و"Super bear" في المركز الثامن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس السبت 31 أغسطس، إيراد قُدر بـ270 ألفًا و92 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Angel has fallen" بطولة Gerard Butler، محققًا 254 ألفًا و622 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم 47 meters down وحقق 188 ألفًا و590 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم "once upon a time in Hollywood" بطولة Leonardo Di Caprio، بعد تحقيقه 144 ألفًا و964 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "The Lion King"وبلغ إيراده أمس 98 ألفًا و559 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Dora and the lost city of gold" بطولة Isabela Moner، وحقق 92 ألفًا و173 جنيهًا، وفي المركز السابع يأتي فيلم "Ready or Not" بطولة Samara Weaving، وبلغ إيراده أمس 51 ألفًا و315 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم "Super bear" وحقق 36 ألفًا و837 جنيهًا، واحتل المركز التاسع فيلم " The art of racing in the rain" بعد تحقيقه 34 ألفًا و195 جنيهًا، وفي المركز العاشر يأتي فيلم "the kitchen" محققًا 30 ألفًا و103 جنيهات.