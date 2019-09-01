محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: شارك ياسين السقا، نجل الفنان أحمد السقا، متابعيه بصورة جديدة، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام". وظهر نجل السقا برفقة عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، خلال تواجدهما بأحد الكافيهات بمدينة نيويورك الأمريكية. ياسين أحمد السقا كشف منذ فترة عن فيلمه القصير "Inside out"، وهو من إخراجه وتمثيله وناطق باللغة الإنجليزية.

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كانت هذه تفاصيل خبر أحدث ظهور لحفيد مبارك برفقة نجل "السقا" في نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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