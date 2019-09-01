محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: شاركت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، بصور جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانًا قطيفة باللون الأسود، .. واعتمدت تسريحة شعر هادئة. وحرصت "حداد"، على التفاعل مع جمهورها، إذ منحتهم الفرصة للرد على أسئلتهم ولكن "في حدود الأدب"، حسبما اشترطت. واستجاب جمهورها ومحبوها لطبلها، وتلقت العديد من الأسئلة التي أجابت عن أغلبها والتي جاءت كالتالي:" سألتها فتاة:" بتعملي إيه عشان تحافظي على رشاقتك؟ لترد:" جيم وأكل صحي". Advertisements بينما سألها شخص آخر إلى أي مدى تحب أم الدنيا"، لتجيب: "طبعًا بحبها مصر أم الفن الجميل". وتهربت ديانا حداد من الإجابة عن سؤال حول التفكير في الزواج بينما ردت على سؤال إحدى المتابعات: "هل دخلتِ المعهد لتعليم الغناء؟"، قائلة: "درست مع أساتذة. يذكر أن ديانا حداد طرحت مؤخرًا أغنية أحدث كليباتها "أحبك وكذا"، على قناتها بموقع "يوتيوب"، الأغنية كلمات فراس الحبيب، وألحان على صابر.

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كانت هذه تفاصيل خبر في حدود الأدب| "سر رشاقتها وزواجها".. ديانا حداد ترد على الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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