صور.. ميرهان حسين في جلسة تصوير جديدة على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:
خضعت الفنانة ميرهان حسين لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وتألقت الفنانة ميرهان حسين في أحدث جلسة تصوير خضغت لها والتي كشفت عنها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهرت "ميرهان"، في الصور بإطلالة صيفية مرتدية فستانًا منقوشًا بالورود بجانب البحر، وأرفقتها تعليقًا مقتبس من أغنية "أمانة يا بحر"، قائلة: " أمانة يا هوا تكتب على الشراع اللقا أكيد من بعد الوداع".
وتستأنف ميرهان حسين، تصوير مشاهدها ضمن حكاية "اكدب عليا"، ضمن أحداث مسلسل "نصيبي وقسمتك 3".
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