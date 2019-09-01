حامد الشراب يرزق بمولوده الأول "آدم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
احتفل الفنان حامد الشراب، بقدوم مولوده الأول "آدم".
ونشر "الشراب" عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة من تجهيزات استقبال المولود، وعلق: "الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، اللهم أنبته نباتا صالحا، آدم حامد الشراب".
وتابع: "أجمل هدية لعيد جوازنا، فات سنة مع بعض وكانت أحلى سنة في حياتي كلها يا أجمل مريم فى الدنيا، ويا أجمل هدية ربنا رزقني بيها ودلوقتي ربنا رزقني بهدية تانية".
يذكر أن حامد الشراب احتفل بزفافه في سبتمبر الماضي، بفتاة "مريم" من خارج الوسط الفني.
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