رنا سماحة إلى لبنان مع أميرة الحب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 سبتمبر 2019 05:26 مساءً - تستعد المطربة الشابة رنا سماحة للسفر إلى لبنان قريبا لتصوير أحدث أغنياتها "أميرة الحب" بعد الانتهاء من تسجيلها في اسطنبول، ومن المقرر الانتهاء من تصوير الأغنية وعمليات المونتاج والمكساج خلال النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، بعدما استقرت على طرحها عبر قناتها الخاصة بموقع اليوتيوب مطلع شهر أكتوبر المقبل.

أغنية "أميرة الحب" من كلمات وألحان محمد رفاعي، وتوزيع سوات ايدوجان، ونشرت رنا عبر حسابها الخاص بموقع الفيس بوك عدة صور لها من داخل الاستديو أثناء مراجعة تسجيل الأغنية تحت إشراف مهندس الصور ياسر أنور، وتمت معالجة النسخة النهائية للصوت في لندن، وسيتولى إخراج الفيديو كليب المخرج اللبناني عادل سرحان.

يذكر ان رنا سماحة طرحت عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، أحدث أغانيها "ها هانت" باللهجة المغربية، على طريقة الفيديو كليب، كما طرحت أغنية باللهجة الخليجية بعنوان "فيني وجع"، وتستعد لاستكمال تصوير دورها في مسلسل "كتف قانوني"، مع النجوم طارق صبري، سارة سلامة، أحمد بدير، محمد نجاتي، أحمد سلامة، رنا سماحة، مدحت تيخا، عبدالله مشرف، محمد الصاوي، منير مكرم، حسن عبدالفتاح، وعدد من الوجوه الشابة، تأليف فتحي الجندي، المنتج الفني أسامة سركيس، إنتاج شركة دي لايت لمالكها عصام طنطاوي، إخراج عادل الأعصر.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستقرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"