الليلة.. حفل خالد سليم علي مسرح سيد درويش

يستعد المطرب خالد سليم الليلة؛ لإحياء حفل غنائي كبير، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي، بدار أوبرا الاسكندرية "مسرح سيد درويش"، في تمام الساعة الثامنة مساءً.



ومن المقرر أن يقدم سليم خلال الحفل باقة من

أشهر أعماله الخاصة، التي يحبها جمهوره ويتفاعل معها، منها "أستاذ الهوى، بلاش الملامة، بدري الوداع، خد الجميل، عشنا قد ايه، أنا عاشق، حلم عمري، ولا ليلة ولا يوم، وغيرها"، إلى جانب مختارات من مؤلفات الطرب العربى التى اشتهر بادائها.



جدير بالذكر أن فعاليات المهرجان الصيفي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، وسيختتم المهرجان فعاليته بحفل للمطرب مدحت صالح يوم الخميس المقبل الموافق 6 من سبتمبر.

