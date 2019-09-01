بالصور.. حامد الشراب يرزق بمولده الأول أدم

شارك الفنان حامد الشرّاب نجم مسرح مصر، جمهوره فرحته بمولوده الجديد "أدم"، ونشر صورًا من المستشفى عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



علق الشراب على الصورة، قائلًا: "الحمد لله

حمداً كثيرا طيبا مباركاً فيه.. اللهم انبته نباتا صالحا آدم حامد الشرّاب.. أجمل هدية لعيد جوازنا.. فات سنة مع بعض وكانت احلى سنة فى حياتى كلها يا اجمل مريم فى الدنيا ويا اجمل هدية ربنا رزقنى بيها ودلوقتى ربنا رزقنى بهدية تانية".انهالت عليه الكثير من التهاني من متابعية وخاصة أصدقائه نجوم مسرح مصر، منهم الفنان محمد عبدالرحمن، أوس أوس، مصطفي بسيط، إسراء عبد الفتاح، و حمدي الميرغني.