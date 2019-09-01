بالصور.. حامد الشراب يرزق بمولده الأول أدم

شارك الفنان حامد الشرّاب نجم مسرح مصر، جمهوره فرحته بمولوده الجديد "أدم"، ونشر صورًا من المستشفى عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
علق الشراب على الصورة، قائلًا: "الحمد لله
انهالت عليه الكثير من التهاني من متابعية وخاصة أصدقائه نجوم مسرح مصر، منهم الفنان محمد عبدالرحمن، أوس أوس، مصطفي بسيط، إسراء عبد الفتاح، و حمدي الميرغني.
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