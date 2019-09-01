أحمد السعدني مصدوم من إهانات جمهوره بعد رسالته إلى طليقته الراحلة

تخلى الفنان أحمد السعدني عن صمته منذ أطلق رسالته المؤثرة إلى طليقته الراحلة المهندسة أمل سليمان فور انتهاء مراسم قبول العزاء، ووجه على جمهوره رسالة أخرى عبر فيها عن صدمته من التعليقات المسيئة التي طالت علاقته بأم أولاده، وصراحته في التعبير عن ندمه بعد الطلاق، مؤكدا أنه سيرد على متابعيه للمرة الأولى في حياته.

وكتب السعدني عبر حسابه الشخصي بموقع الفيس بوك قائلا: طول عمري مبيفرقش معايا كلام الناس وكنت بلوم صحابي زي أحمد فهمي مثلاً أنه بيقعد يشتم الناس اللي بتشتمه وأقوله أنت بتقرا ليه أصلاً كبر دماغك!!”.

وأضاف: عمري ما اهتميت اقرا التعليقات السلبيه أو يمكن كنت محظوظ إني مكنتش بشوفها أو يمكن مكنش حد بيغلط فيا !!”.

وتابع: الحقيقة معرفش الوضع كان ايه لكن بعد البوست الطويل اللي انا كتبته لصاحبة البوست حبيبتي و ام ولادي رحمة الله عليها و مكنتش مهتم ان حد يقراه و لا كنت عايز اعرف رأي حضراتكم فيه !!

قال: لقيت صحابي قالولي إن في ناس شتمتني استغربت لإن اللي اتربينا عليه أنه لا شماته في مواقف معينه، بس مهتمتش برضه لإن اللي فيا مكفيني اساساً”.

وواصل قائلا: النهارده بالصدفه كنت داخل اكتب تعليق علي مدرب الاهلي الجديد بحاول اكسر حالة الجمود اللي انا فيها والحمدلله فشلت فشل ذريع اني اكسرها والفضل لناس المفروض انهم متابعين ليا المفروض برضه انهم بيحبوني يعني امال متابعني ليه عشان يشتموني ؟؟.

وأكد السعدني: أن كلام البعض واللي اعتقد مخدش منهم ٥ ثواني كتابه، لكن الاكيد انه خد وجع قلب وروح وخد من دمي واعصابي اللي اتحرقوا كتير، انا لا حشتم و لا حعمل بلوك لحد و لا حقفل التعليقات انا حرجع زي ما كنت اكتب و انزل صور لنفسي ولاي حد بيحبني و شخص محترم حتي لو اختلف معايا.

واختتم كلامة قائلا: ومش عايز الهري ده ينسيني اشكر كل حد قريب مني وقف جنبي في شدتي وكل بعيد كان بيدعي للغاليه بالرحمه ولينا بالصبر، والاهم اني اكتشفت وانا بكتب السطر ده اني كسرت حالة الجمود فعلاً الحمدلله والبوست اللي جاي حيكون عن المدرب بس شكل حظه اداله فرصه معايا اشوفه في الماتشات.

السعدني في أول عودة إلى حسابه بموقع الفيس بوك حظي بدعم العديد من نجوم الفن الذين ابدوا تقديرهم لشجاعته في الرسالة المثيرة للجدل، وتضامن معه الفنان الكوميدي شيكو وإيهاب فهمي وغيمي سالم ومحمد على رزق وحمدي الوزير وبتول عرفة وعارفة عبد الرسول.

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يذكر أن السعدني اثار الكثير من الجدل بعد دقائق من انتهاء مراسم قبول العزاء في المهندسة أمل سليمان، حيث كشف عن عزمه إعادتها إلى عصمته، وندمه على التأخر في اتخاذ القرار، وأكد في أول تعليق بعد 24 ساعة من الصمت والحزن أن الفقيدة تحدثت معه هاتفيا قبل وفاتها بساعة واحدة فقط.

السعدني كتب رسالة طويلة إلى طليقته وأم أولاده عبر حسابه الرسمي بموقع الفيس بوك قائلا: عمري في حياتي ما اتكلمت عن حياتي الشخصية لكن حسيت اني لازم اعمل كده دلوقتي، فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين أو الكافرين أو المستهبلين أو تنفع اي حد هحس اني عملت حاجه، يوم9/9/2013، حب من اول نظره في الشارع ما بين معهد السينما حيث كانت تدرس ومعهد فنون مسرحية حيث كنت الهو وأدرس برضو ميضرش.

وأضاف السعدني تعليقا على آخر صورة جمعته بالراحلة برفقة ولديه: كنت راكب عربيه وكانت ماشية على رجليها كنت هخبطها لكن حصل خير لا محصلش قوي خبطتتي هي في قلبي حب تقطيع شرايين سنه خطوبه سنة كتب كتاب شهر جواز خلفه أول ولد هنا بدأت المشكلة اللي بكتب الكلام ده عشانها.

وبدأ السعدني كلماته: أنا زي كتير للأسف شباب anti تحمل مسئولية بص لنسب الطلاق وأنت تفهم انا بيجيلي أرتيكاريا لما احس اني مسئول وهي برضه حبيبتي زي بنات كتير بتقول طلقني أكتر ما تنطق أسمي كانت النتيجة في اول سنه بس حوالي ٤ طلاق شفهي كل الشيوخ ساعتها قالولنا ده لعب عيال الطلاق ليه شروط زي الجواز تمام اسكت بقي لا تعالي يا عم طبق الشروط ادي اول طلقه.

وأضاف: قشطه يا باشا عشت حياتك ؟ إيه …ارتحت ؟؟ لا، وحشتني وحشني حنيتها و حبها و هبلها متيجي نرجع يا بت يالا يا متخلف هوب جبنا تاني ولد نفس الاحساس نفس الارتكاريا بس المرادي صمود مش حينفع نتطلق تاني لا تصدق نفعت الجانب الأناني في شخصيتي غلبني يا عم كبر مخك وعيش حياتك المشكله إني عمري ما ارتحت كنت عايز حضنها وحنيتها و هبلها بس كنت بأجل الرجوع يمكن أكبر أو أعقل أو أقدر أتحمل المسؤولية بجد حددت لنفسي سن معين ارجعلها فيه قال يعني حبقي نضجت بس ملحقتش.

وتابع قائلا: ماتت في لحظة كانت بتكلمني قبلها بساعه ومكانتش عيانه كان عندها ضغط زي أغلب الشعب المصري الحمد لله، ماتت ومشيت وقررت تسبني للأبد كنت فاكرها هتستناني و متأكد من ده مستحيل تحب حد غيري مجاش في بالي انها ممكن تموت دلوقتي صغيره واكتر واحده في حياتي شفتها بتحب الحياة وعندها طاقة إيجابية، ماتت و سابتلي الولدين والندم.

ووجه حديثه مباشرة إلى الفقيدة: انا متاكد انك في الجنة رحتي للي خلقك يوم عرفة واميره و ست البنات والستات ونضيفه وكريمة وصتني اولادي وبيتي، بحبك يا امل حياتي اللي اتهد وبوعدك المرادي هشيل المسؤولية للأسف اتعلمت الدرس بس بعد ما اتحرمت من حنيتك وحضنك وولادك كمان اتحرموا من أحن أم ربنا يقدرني وأربيهم أحسن ما كنتي عايزه بحبك و مش بطلب منك غير انك تسامحيني، ربنا يرحمك و يرحمني و يرحم ولادنا يا حبيبة عمري الوحيدة.

وشهدت الرسالة تعليقات غاضبة جدا مما وصفوه باستهتار السعدني بمشاعر أم أولاده وتركها مهملة حتى يقرر العودة إليها ومشاركتها تحمل مسئولية الأطفال، بينما تضامن بعض متابعيه مع اعترافاته واعتبروها فرصة للتطهر من أخطاء الماضي.