كتب امير فتحي في الأحد 1 سبتمبر 2019 04:40 مساءً - نشر الفنان الشاب المصري ” أحمد داش ” عبر حسابة الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة له مع عائلته .
ظهر داش في الصورة على أحد الشواطئ برفقة والدته وشقيقه وشقيقته .
وانهالت التعليقات على الصورة التي تفاعل المتابعين معها بشكل كبير والذين أبدوا اندهاشهم من الشبد الكبير بين أحمد داش وأشقائه وإنهم ” نسخ متشابهة ” من بعضهم البعض .
فجاءت التعليقات مثل : ” ماشاء الله العيلة كلها أحمد داش الله أكبر ” و ” 3 أحمد داش في الصورة ” و ” أنا مش كرم أنا كريم ” .
يذكر أن أحمد داش صاحب ال 19 عاما قدم عدد من الأعمال الفنية .. فمن أعماله السينمائية فيلم كازبلانكا وفيلم لا مؤاخذة وفيلم اشتباك .
أما عن أعماله الدرامية فقدم مسلسلات : طايع وسابع جار والطوفان وسقوط حر وسرايا عابدين وإمبراطورية مين .
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كانت هذه تفاصيل خبر صورة للفنان الشاب ” أحمد داش ” وأشقائه .. والجمهور : ” 3 أحمد داش وليس 1 “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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