حزب الله يعلن تدمير الية عسكرية اسرائيلية ومقتل وجرح من فيها!

كتب امير فتحي في الأحد 1 سبتمبر 2019 04:40 مساءً - أعلن حزب الله، اليوم الاحد، في بيان له عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها.

ونقل موقع المنار أنه عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها

كذلك أعلن الجيش الإسرائيلي عن تعرض موقع ومركبات عسكرية لعدة قذائف في القطاع الاوسط للحدود مع لبنان توقع أضرارا.