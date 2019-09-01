كتب امير فتحي في الأحد 1 سبتمبر 2019 04:40 مساءً - حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على الاحتفال بعيد زواجها الـ11 من زوجها الطبيب فادي الهاشم، بصورة رومانسية وكلمات مليئة بالحب تعبر عن مشاعرها إليه.
فقد نشرت نانسي عجرم صورة تجمعها مع زوجها فادي الهاشم وهو يحتضنها، وعلقت عليها بكتابة: “هذا اليوم سيكون دوماً أفضل يوم في حياتي، عيد زواج سعيد حبي”.
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كانت هذه تفاصيل خبر رسالة رومانسية من نانسي عجرم لزوجها في عيد زواجهما الـ 11 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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