رسالة رومانسية من نانسي عجرم لزوجها في عيد زواجهما الـ 11

كتب امير فتحي في الأحد 1 سبتمبر 2019 04:40 مساءً - حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على الاحتفال بعيد زواجها الـ11 من زوجها الطبيب فادي الهاشم، بصورة رومانسية وكلمات مليئة بالحب تعبر عن مشاعرها إليه.

فقد نشرت نانسي عجرم صورة تجمعها مع زوجها فادي الهاشم وهو يحتضنها، وعلقت عليها بكتابة: “هذا اليوم سيكون دوماً أفضل يوم في حياتي، عيد زواج سعيد حبي”.