شاهد.. نهى نبيل على السجادة الحمراء في مهرجان البندقية

كتب امير فتحي في الأحد 1 سبتمبر 2019 04:40 مساءً - شاركت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل بمهرجان البندقية السينمائي 2019 Venice International Film Festival في دورته الـ76 حيث ظهرت بإطلالتين رائعتين،

وقد نشرت نهى نبيل فيديو عن مشاركتها في المهرجان وعلقت قائلة: “تشرفت بتلبيه دعوه براند الساعات العالمي “جيجير لوكوتلر” لحضور حفل إطلاق فيلم جوكر في مهرجان البندقيه السينمائي للعام الثالث على التوالي كوجه إعلاني و إعلامي لهذه الماركه العري”.

وتألقت نهى نبيل في إطلالتها الأولى التي تحمل توقيع دار Dolce&Gabbana بفستان مبهج قصير باللون الوردي الناعم، تميز بتصميمه الشبابي بتنورة واسع بكرانيش وبأكمام قصيرة، كما تزينت بساعة يد فاخرة من دار Jaeger-LeCoultre فبدت وكأنها زهرة ربيعية جذابة ومتألقة.

أما الإطلالة الثانية فكانت بفستان من دار labourjoisie، وتميز بلونه الذهبي الملفت، وبتصميم منسدل طويل بأكمام طويلة وممتدة ومشقوقة لتعطيها مظهراً خيالياً، وهو الفستان الذي سارت به على السجادة الحمراء خلال فعاليات المهرجان.