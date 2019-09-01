احمد فهمي يشرب من نافورة في روما.. وهنا الزاهد: “فضحتنا”

كتب امير فتحي في الأحد 1 سبتمبر 2019 04:40 مساءً - نشر الفنان المصري احمد فهمي صورة جديدة عبر حسابه على انستغرام ظهر فيها وهو يشرب من احد نافورات العاصمة الايطالية روما.

وقد لاقت صورة احمد فهمي تفاعلا من الكثيرين وكان من بينهم خطيبته هنا الزاهد التي علقت قائلة: “إيه اللي بتهببه ده، فضحتنا”.