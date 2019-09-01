شاهد .. الملك عبد الله ملك الأردن في الطابور الصباحي المدرسي

كتب امير فتحي في الأحد 1 سبتمبر 2019 04:40 مساءً - ذكرت وكالة الأنباء الأردنية عن حضور الملك ” عبد الله الثاني ” صباح اليوم الأحد الطابور الصباحى بمدرسة كلية الحسين الثانوية للبنين بالمملكة الأردنية الهاشمية .
ويأتي ذلك احتفالا باليوم الأول من العام الدراسي الجديد 2019 – 2020 .
وعند وصوله إلى المدرسة كان في استقباله وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالى والبحث العلمي الدكتور ” وليد المعانى ” ومدير المدرسة الدكتور ” علاء الدعجة ” .
وبدأ الطابور الصباحى بالسلام الملكي ورفع العلم إلى السارية وتلاوة آيات من الذكر الحكيم .
ثم أنشد مجموعة من طلاب مدرسة كلية الحسين الثانوية للبنين وطالبات من الكشافة فى وزارة التربية والتعليم قصيدة باسم ” نشيد وطن ” خلال الطابور الصباحي .
وألقى الملك عبد الله تحية للطلاب وتوجه إليهم بكلمة قال فيها : ” أنتم الأمل وأنتم المستقبل والوطن بانتظار عطائكم .. وبالتوفيق إن شاء الله ” .
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