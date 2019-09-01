فيلم “الجوكر” ينال تصفيقا لمدة 8 دقائق في عرضه الأول بمهرجان فينيسيا

متابعة بتجـــــــــــرد: حاز فيلم “جوكر” الجديد، على إشادة بالغة، أثناء عرضه الأول، في الدورة الـ76 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وحظي الفيلم بـ8 دقائق متواصلة من التصفيق داخل قاعة العرض، وظل يهتف الصحفيون الحاضرون يهتفون في قاعة السينما بعبارة “برافو”، بحسب موقع “ديدلاين” الأمريكي.

ويتوقع العديد من النقاد أن نجاح فيلم “جوكر” في المهرجان، مؤشر على منافسته المبكرة في موسم الجوائز السينمائية، بل قد يكون بطله، واكين فينيكس، من أبرز المنافسين على جائزة أوسكار العام المقبل.

واجتاز الإعلان النهائي لفيلم “جوكر” 21 مليون مشاهدة، بعد مرور 3 أيام فقط على موقع “يوتيوب”.

صناعتنا الخاصة

ويعرض كلا من واكين فينيكس والمخرج ترد فيليبس، رؤيته الخاصة، لشخصية “الجوكر”، أشهر شرير في عالم مجلات “الكوميكس”، وألد أعداء “باتمان”، من خلال سردهم لقصة “آرثر فليك”، وهو مواطن يكافح من أجل شق طريقه في مجتمع مدينة “غوثام”، بالعمل كمهرج أجير في النهار، وذلك أملا منه في أن يكون فنان “ستاند أب كوميدي” في المساء.

ولكن يواجه “آرثر” سلسلة من الضغوطات النفسية والإهانات المتواصلة من جانب المجتمع، تكون السبب في ميلاد “الجوكر”، ذلك الشرير السيكوباتي، الذي يتوج بلقب “أمير الجريمة المهرج”، كما هو مشهور بين قراء الروايات الهزلية.

وفي وقت سابق، صرح بطل فيلم “جوكر”، واكين فينيكس، خلال المهرجان، أنه انجذب لبطولة الفيلم

“لأننا كنا نقترب من الشخصية بطريقتنا الخاصة، فلم نشر إلى أي تكرارات سابقة لها، لقد شعرنا أنه صناعتنا الخاصة”.

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وقبل واكين فينيكس، جسد 3 ممثلين شخصية “الجوكر” على شاشة السينما، هم جاك نيكلسون في في عام 1989، وهيث ليدجر في عام 2008، والذي حاز عنه على جائزة الأوسكار بعد رحيله المأساوية، وجاريد ليتو في عام 2016.