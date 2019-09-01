إيغل فيلمز: مسلسل جمان ينطلق اليوم على الـMbc!

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلنت شركة Eagle Films عن بدء عرض مسلسل (جمان) الذي صوّرته في الكويت، عبر شاشة Mbc 1 اليوم الأحد، وهو العمل الذي ينتظره عشاق الدراما الخليجية والذي يلعب بطولته عدد كبير من نجوم الشاشة الخليجية منهم: نور الغندور، مهند الحمدي، فوز الشطي، هدى صلاح، محمد الدوسري، ليالي دهراب، عبدالله التركماني، فاطمة الطباخ، فاطمة الحوسني، أحمد الهزيم وغيرهم.

نذكر أنّ العمل تتعاون (إيغل فيلمز) في إنتاجه مع شركة All Over لخالد الرفاعي، تحت إدارة المخرج خالد جمال، وهو من تأليف علياء الكاظمي.

العمل يتناول واقع المرأة الخليجية وعلاقتها بالرجل الشرقي من خلال حكايا شخصيات متعددة، تعيش قصصاً معقدة. كما يغوص المسلسل في علاقة المرأة بالرجل، وأحاسيس كل منهما اتجاه مختلف القضايا، وطريقة تفكير كل منهما، ما يقدم مادة جديدة ومميزة في الدراما الخليجية في قالب رومانسي مشوق جداً.