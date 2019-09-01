تامر حسني حديث الجمهور: لوك مختلف.. وجديده فيلم وألبوم!

متابعة بتجــــــــــرد: فاجأ النجم المصري تامر حسني الجمهور ومحبّيه بظهوره في لوك مختلف عن إطلالاته خلال السنوات الماضية، حيث حلق شعره بالكامل.

وأعلن تامر في تعليقه على صوره الجديدة التي التقطها بطريقة عفوية، عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، عن أنه بدأ التحضير لفيلمه الجديد وألبومه الغنائي المنتظر.

وكتب تامر حسني: “تحضيرات دخول تصوير فيلمي الجديد بعنوان (مش أنا) وتسجيل اغانيه وتحضيرات تصوير كليب البومي القادم فيلم (مش انا) قصة وسيناريو و حوار / تامرحسني اتكلمنا جد شويه نهزر بقى مين هيحلق كدا ويشترك معايا في (حملة نعيماً) نهاركم عسل”.

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وحصدت صور تامر حسني عشرات آلاف علامات الإعجاب، خاصةً أنه أطلق تحدي “حملة نعيمًا” التي سرعان ما بدأ محبّوه الشباب المشاركة بها من خلال حلق شعرهم بالكامل على غرار نجم الجيل.

ومن المعروف أن آخر ألبومات تامر حسني “عيش بشوقك” قد حقق أعلى مبيعات الموسيقى في الوطن العربي خلال عام 2019 ويحافظ منذ طرحه على المراتب الأولى في المتاجر الفنية الكبرى.

يذكر أن تامر حسنى ينتظر عرض فيلمه الجديد “الفلوس”، الذي يشارك في بطولته زينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد وعلي ربيع وويزو، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق.