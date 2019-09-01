إيهاب نافع.. رجل مخابرات دخل الفن بفضل "ماجدة"

كانت مساحة الغموض فى حياة الفنان المصري إيهاب نافع كبيرة ربما بسبب طبيعة عمله، وربما بسبب أسفاره الكثيرة التى حرمته من تكوين صداقات وعائلة.

فى مثل هذا اليوم عام 1935 ولد محمد إيهاب نافع فى حى الموسكى بمدينة القاهرة وسط أسرة ميسورة الحال، حدد هدفه منذ صغر سنة، بأن يكون طيارا مقاتلا، وبالفعل التحق بالكلية الحربية وكان من أبرز طلابها، وفى عام 1955 تخرج وبدأ مرحلة جديدة في حياته.

عمل عدة سنوات كطيار مقاتل، وتم اختياره ليكون الطيار الخاص بالرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وبمرور الأيام والسنوات صار أحد رجال المخابرات المصرية المخلصين.

ويكشف إيهاب نافع عن دوره الوطنى فى مذكراته التى طرحها قبل وفاته تحت عنوان "لعبة الفن والمخابرات.. مذكرات الطيار الفنان إيهاب نافع" قائلا: "إنه أقنع إسرائيل بأنه عميل مزدوج، وصار صديقا لقائد القوات الإسرائيلية آنذاك عيزر فايتسمان، لذا كان يدخل إسرائيل ويخرج بسهولة".



عرف عن إيهاب نافع حبه للنساء لذا تزوج 8 مرات، وفى بداية حياته وقع فى غرام سيدة تدعى "ألفت عبد الخالق"، وتزوجها لكن حدث الانفصال بعد عام، وأثمر الزواج عن ولد اسمه "أيمن".

فى عام 1962 تعرف على الفنانة المصرية ماجدة أثناء حضوره حفل السفارة الروسية، وشيئا فشيئا تحول ود الصداقة بينهما إلى حب قوى وتزوجا عام 1963 وأثمر هذا الزواج عن إنجاب "غادة".



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أقنعت ماجدة إيهاب نافع بدخول الوسط الفنى واستجاب لها، وقدم للشاشة الكبيرة 20 فيلما، أبرزها"زمن الممنوع، لصوص خمس نجوم، دموع صاحبة الجلالة، النداهة، شىء فى حياتى، للرجال فقط".

واستخدم إيهاب نافع شهرته كفنان فى القيام بدوره المخابراتى بشكل جيد، إلا أن سفره الدائم كان سببا رئيسيا فى حدوث مشاكل بينه وبين ماجدة التى طلبت الانفصال عندما استحالت الحلول بينهما.





بعد الانفصال عن الفنانة ماجدة أقام إيهاب نافع فترة طويلة فى بيروت، وخلال هذة الفترة شارك فى 3 أفلام فى لبنان وتركيا، وتزوج من نساء من عدة جنسيات مختلفة "إسترالية وأمريكية وألمانية وأردنية، كما تزوج من "فلتر اود" أرملة الجاسوس المصري رفعت الجمال الشهير بـ"رأفت الهجان".

فى بداية التسعينيات عاد إيهاب نافع إلى مصر، وإلى جانب أعماله القليلة فى الفن، احترف تجارة الأخشاب وكون ثروة كبيرة.



وفى 30 ديسمبر/كانون الأول 2006 رحل عن الحياة عن عمر ناهز 71 عاما، تاركا خلفه 20 فيلما ومسلسلا وحيدا.



