"البندقية" يكريم المخرج الفرنسي كوستا‭ ‬جافراس

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رويترزالأحد 2019/9/1 05:05 م بتوقيت أبوظبي
المخرج الفرنسي كوستا جافراس
كرم مهرجان البندقية المخرج الفرنسي المولود في اليونان كوستا جافراس "لإسهاماته المبدعة في تطوير السينما المعاصرة".
وكرم المهرجان، المخرج البالغ من العمر 86 عاما المشهور بفيلميه (زد) و"مفقود" (ميسينج) مساء السبت.
كما عرض فيلمه الجديد الحاصل على جائزة أوسكار (أدالتس إن ذا روم) المأخوذ عن كتاب لوزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس ويسلط الضوء على مفاوضات حزمة الإنقاذ المالي لليونان في عام 2015.
وقال كوستا جرافاس في مؤتمر صحفي "هناك الكثير من السياسات المشوشة في أوروبا. عليها أن ترتب أوضاعها يوما ما ليس بنفس الطريقة التي رتبت أوضاعها خلال السنوات القليلة الماضية" مشيرا إلى المخاوف من تصاعد الشعبوية.
وأضاف "أتمنى أن يتغير كل ذلك".
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