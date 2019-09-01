عادل كرم عن دوره في "الهيبة": لن يكون كما رسمه البعض في مخيلتهم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يشارك النجم اللبناني عادل كرم في مسلسل "الهيبة" بجزئه الرابع، ويؤدي دور البطولة إلى جانب الممثل السّوري تيم حسن ومنى واصف وأويس مخللاتي وعبده شاهين.

وعن الأسباب التي جعلته يتشجع للمشاركة في "الهيبة" قال كرم، "أحب هذا المسلسل كثيرًا، وتابعت كل أجزائه، وبحكم علاقتي العائلية والمهنية مع الصبّاح، تحمست كثيرًا للتجربة، بعد أن عُرض عليّ المشاركة فيه وبعد قراءتي للدور، خصوصًا أن فؤاد حميرة هو كاتب الجزء الرابع".

وعما إذا كان يرى أن "الهيبة" عملٌ مغرٍ لأي ممثل أو ممثلة "لا شك أن (الهيبة) أصبح (براند)، وهذا الأمر يمكن التأكد منه من خلال المحطات والمنصات التي تعرضه، ومن الطلب الجماهيري الكبير عليه. وأنا أتوقع أن يكون الجزء الرابع قنبلة الأجزاء كلها".

تكهنات كثيرة طالت طبيعة دور كرم، فيما توقع الكثير أنه سيؤدي دور الشّرير، وسيكون غريمه تيم حسن، وبهذا الخصوص أوضح كرم خلال لقاء صحفي: "الناس هم من يظنون أنه سيكون غريمي في العمل، وأنه ستحصل مواجهة بيننا، ولكني لا أستطيع التحدث عن دوري. وكل ما يمكنني قوله في هذا الإطار، أن دوري لن يكون كما رسمه البعض في مخيلتهم، بل سيكون دورًا جديدًا تمامًا".

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وتابع كرم: "دوري لا علاقة له بأحداث الأجزاء السابقة من الهيبة، وأظن أنه سيكون مفاجئًا للجمهور".

يبدو أن السيناريست السّوري فؤاد حميرة سيأخذ "الهيبة" إلى مكان آخر غير الأحداث التي عرفتها المواسم الثلاثة الماضية، وسيطلّ كرم بشخصية مفصلية.