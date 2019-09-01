أحمد السعدني بكلمات حزينة يؤكد معاناته بعد وفاة طليقته وأم أولاده

كتب الفنان أحمد السعدني منشورًا له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، متغلبًا على أحزانه، وكشف خلال كلماته عن معاناته بعد وفاة أم أولاده.

وكتب أحمد السعدني في منشوره، قائلا: "طول عمري مبيفرقش معايا كلام الناس وكنت بلوم صحابي زي أحمد فهمي مثلا أنه بيقعد يشتم الناس اللي بتشتمه وأقوله انت بتقرأ ليه أصلا كبر دماغك !! عمري ما اهتميت أقرأ التعليقات السلبية أو يمكن كنت محظوظ إني مكنتش بشوفها أو يمكن مكنش حد بيغلط فيا !!".

وتابع السعدني: "الحقيقة معرفش الوضع كان إيه لكن بعد البوست الطويل اللي انا كتبته لصاحبة البوست حبيبتي وأم ولادي رحمة الله عليها ومكنتش مهتم إن حد يقراه ولا كنت عايز أعرف رأي حضراتكم فيه !! لقيت صحابي قالولي إن في ناس شتمتني استغربت لأن اللي اتربينا عليه إنه لا شماتة في مواقف معينة.. بس مهتمتش برضه لإن اللي فيا مكفيني أساسا".

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واستكمل السعدني: "النهارده بالصدفة كنت داخل اكتب تعليق علي مدرب الأهلي الجديد بحاول اكسر حالة الجمود اللي انا فيها والحمدلله فشلت فشل ذريع إني أكسرها والفضل لناس المفروض إنهم متابعين ليا المفروض برضه إنهم بيحبوني يعني امال متابعني ليه عشان يشتموني ؟؟.. كلام البعض واللي اعتقد مخدش منهم ٥ ثواني كتابة .. لكن الأكيد إنه خد وجع قلب وروح وخد من دمي وأعصابي اللي اتحرقوا كتير".

وأضاف أحمد السعدني: "انا لا حشتم ولا حعمل بلوك لحد ولا حقفل التعليقات أنا حرجع زي ما كنت أكتب وانزل صور لنفسي ولأي حد بيحبني وشخص محترم حتي لو اختلف معايا .. ومش عايز الهري ده ينسيني أشكر كل حد قريب مني وقف جنبي في شدتي وكل بعيد كان بيدعي للغالية بالرحمة لينا بالصبر.. والأهم اني اكتشفت وانا بكتب السطر ده اني كسرت حالة الجمود فعلًا الحمدلله والبوست اللي جاي حيكون عن المدرب بس شكل حظه اديله فرصة معايا اشوفه في الماتشات .. الي لقاء مش قريب غالبا".

يذكر أنه قد توفيت أمل سليمان طليقة أحمد السعدني يوم الجمعة الموافق 9 أغسطس الماضي، بعد تعرضها لأزمة قلبية حادة ولفظت أنفاسها الأخيرة بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد.