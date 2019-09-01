مخرجة كويتية تؤكّد أنّ الرقابة تحكم الأعمال السينمائية على مستوى العالم

أكّدت المخرجة الكويتية فرح الهاشم، أن هناك ضوابط ورقابة على الأعمال السينمائية سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأميركية، وهدفها التصدّي لأي أعمال ينتج عنها تطرف أو عنف أو قد تتسبب في عدم استقرار المجتمع.

وأضافت الهاشم في حوارها لبرنامج "أمرك يهمنا" من تقديم كلا من أحمد حمزة وسمر شبانه ، ويبث على شاشة "الحدث"، أنها قامت باخراج وإنتاج فيلم ترويقة في بيروت” سنة 2015، وعرضته في مهرجانات سينمائية عديدة في لبنان ومصر والولايات المتحدة وفرنسا وغيرها من المحافل السينمائية

أدت فرح الهاشم دور البطولة الشخصية في العمل بالإضافة لكتابتها للسيناريو والحواروعمل المونتاج والإنتاج.

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