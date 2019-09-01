17فنانًا يحيون حفلات غنائية في الساحل خلال آب المنصرم

شهد شهر آب المنصرم أغلب حفلات الصيف في الساحل الشمالي بالبحر الأحمر، حيث وصل عدد الحفلات ما فوق 17 حفلا غنائيا لـ 17 فنان وفنانة، ضمن الأكثر شهرة على الساحة الغنائية في مصر والوطن العربي والعالم.

وتعتبر حفلات الصيف التي تقام في الساحل الشمالي في فصل الصيف من كل عام، من أقوى مواسم الحفلات في مصر، لما تمثله من حضورا جماهيريا كبيرا مقارنة بالحفلات الأخرى.

ولفتت حفلات آب في الساحل الشمالي الأنظار اليها؛ لكثرتها إلى حد ما عن الأعوام السابقة، بالإضافة لوجود بعض التجاوزات التى اخترقت التقاليد العامة، منها التواجد الملفت للراقصات في حفلات الشواطئ، بملابس شبه عارية، مثل وصلات الرقص التي قدمتها الراقصة دينا وجوهرة، وأخيرا صوفينار المتهمة في قضية نشر الفجور.

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ونستعرض حفلات الفنانين والفنانات في الساحل الشمالي خلال شهر أغسطس المنصرم..

1. تامر حسني

في الساعات الأولى من صباح 2 آب \أغسطس ، أحيا الفنان تامر حسني حفله الغنائي الذي أقيم بالساحل الشمالي، وسط حضور عدد ضخم، حيث لُقب الحفل بالأكثر جماهيرية وحضورا بين حفلات الساحل خلال موسم الصيف.

2. يوري مرقدي

في 9 أغسطس الماضي أحيا الفنان اللبناني يوري مرقدي، حفله الغنائي في الساحل الشمالي، غنى خلاله مجموعة من أشهر أغانيه مثل، عربي أنا، بحبك موت، ولو سمحت، بالإضافة لأحدث أغنياته الصادرة هذا العام بعنوان "توت"، والتي تتحدث عن معاناة الشعوب مع الفساد.

3. جينيفر لوبيز

ولم تخل حفلات صيف الساحل الشمالي من نجوم الفن العالميين، حيث أحيت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز حفلها الأول في مصر، في مصر، في 9 أغسطس الماضي، وظهرت بفستانين، وسط تفاعل مئات الحضور بينهم عدد كبير من نجوم الفن مثل حسين ومصطفى فهمي والإعلامية سهير شلبي، وأحمد حلمي ومنى زكي وبشرى.

4. راغب علامة

في 10 أغسطس أحيا النجم اللبناني راغب علامة حفله الغنائي، في المنطقة السياحية بالساحل، ضمن حفلات الصيف هناك.

5. حكيم

أحيا الفنان حكيم حفله الغنائي في 13 أغسطس، الذي وافق ثالث أيام عيد الأضحى، فيما أحيا حفلا آخر في يوم 23 من نفس الشهر، وسط حضور جماهيري ضخم، ليصبح حكيم بذلك الفنان الأكثر طلبا وإقبالا من الجمهور في حفلات الساحل.

6. سعد الصغير

في 14آب\ أغسطس أحيا الفنان سعد الصغير، حفلا غنائيا حاشدا بالساحل الشمالي، بمشاركة الفنان محمود الليثي، ورمضان البرنس.

7. عمرو دياب

في 16 أغسطس أحيا الفنان عمرو دياب حفله الغنائي الضخم في أكبر ساحة احتفالات في الساحل الشمالي، "ميوزيك أرينا"، بحضور أكثر من 20 ألف من محبيه، وفي 31آب\ أغسطس أحيا الهضبة حفلاً غنائياً كبيراً آخر، بحضور نفس العدد، تراوحت أسعار تذاكره ما بين 500 و 2000 جنيه مصري.

8. عبد الباسط حمودة

أحيا المغني الشعبي عبد الباسط حمودة حفلا غنائيا بأحد شواطئ الساحل الشمالى، في 16آب\ أغسطس، قدم خلاله أغنياته الشهيرة، منها اديني قلبك، وأنا مش عارفني.

9. محمود الليثي

في 19آب\ أغسطس أحيا الفنان الشعبي محمود الليثي حفلا كامل العدد، بحضور عدد كبير من نجوم المجتمع ورجال الأعمال، وقدم عددا من أغانيه الشعبية مثل، بونبوناية، انت حبيبي وبس، عم يا صياد، واذا كان قلبك كبير.

10. محمد رمضان

في أكبر شو استعراضي، قدم محمد رمضان حفله بالساحل الشمالى، يوم 19 أغسطس، وسط حضور جماهيري فاق حضور حفلة المغنية العالمية جنيفر لوبيز في الساحل في وقت سابق من نفس الشهر.

وأثار محمد رمضان الرأي العام بعد ظهوره في الحفل بقميص أسود شفاف، وبوكسر داخلي، وهو ما وصفه الجمهور بالملابس "الخادشة للحياء"، فيما قالت عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان المصري، النائبة عبلة الهواري، إنها طالبت باتخاذ إجراءات للحد من الأفعال الخارجة التي يقدمها رمضان.

11. أوكا وأورتيجا

أحيا المغنيان الشعبيان أوكا وأورتيجا، حفلاً غنائيًا، في يوم 23 أغسطس، في الساحل، قدما خلاله مجموعة متنوعة من أغانيهما مثل، النية صافية، ألعب يالا، دلع بنات، الناس عايزة إيه، وهنولع.

12. هيفاء وهبى

أشعلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حفلها بالساحل الشمالى، المقام في يوم 24آب\ اغسطس، على إحدى شواطئ الساحل الشمالى، وسط حضور جماهير كبير، وظهرت هيفاء على المسرح مرتدية هوت شورت جينز، وتيشيرت أبيض، وبوت أحمر اللون.

13. دوللي شاهين

في 24 آب\أغسطس، أحيت المطربة اللبنانية دوللى شاهين حفلا غنائيا استعرضت خلاله آخر أغنيات ألبومها الصادر بعنوان "سندريلا".

14. مصطفى قمر

في 29 أغسطس، أحيا الفنان مصطفى قمر حفله الغنائي الأول في الساحل، بأحد شواطئ الساحل الشمالي، غنى خلاله بعض الأغاني من ألبومه الجديد "ضحكت ليا".

15. صابر الرباعي

أحيا الفنان التونسي صابر الرباعي، حفله الغنائي، في قرية مرسيليا بيتش 4 الساحل الشمالي، في الجمعة الماضية، 30 آب\أغسطس، وكانت البداية بأغنية "ببساطة"، ثم تخلل الحفل أغاني ألبومه الجديد "صابر 2019"، والذي تنوعت أغانيه بين اللهجة المصرية، التونسية، اللبنانية، الخليجية.

16. رامي صبري

أحيا النجم رامي صبري حفلا غنائيا ضخما ليلة 30آب\ أغسطس، بالساحل الشمالى بحضور جماهيرى كبير، وقدم مجموعة من أغانيه المميز، مثل أغنية مش أنا، تعالي، أسيبك يومين، عجبتني، جوايا هتعيش، ألف ماشالله، ومهما ببعد.

17. فرقة "Gipsy Kings"

في آب\31 أغسطس، أحيت فرقة Gipsy Kings الأسبانية حفلا غنائيا، في مدينة العلمين الجديدة في الساحل، واستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

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