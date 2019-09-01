القاهرة - لايف ستايل
أشادت الفنانة نادية لطفي بالفنان زكي فطين، قائلة: “أحلى وأحب فنان أنا لسة مكتشفاه جديد، فجأة لاقيت واحد لفت نظري، ولا أعرف أبوه ولا أمه”.
وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج “كل يوم”، المذاع عبر فضائية “OnE”، مساء السبت، أنها توقعت بأن يصبح فطين “ممثل هايل”، متابعة: “في المسلسلات تلاقي زكي ممثل راسخ وعظيم، أنا لو أعرف إنك ابن فطين من بدري كنت أكلتك وحطيتك على حجري”.
وأوضحت أنها أُعجبت بكونه ممثل له حضور ويمثل جزءًا من عماد أي عمل درامي يشارك به، مشيرة إلى أن إعجابها بفطين لا يقتصر على الجانب الفني فقط، وإنما لتوليه الدعاية المستمرة عن مستشفى السرطان، وقدرته على مواجهة المرض بـ”قوة روح الأم والأب”، على حد تعبيرها.
وكان الفنان زكى فطين عبد الوهاب، أعلن إصابته بمرض سرطان الرئة خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعد أن نشر صورة له وعلق عليها قائلًا: “أصدقائي الأعزاء دي صورتي، دي مش نيولوك ولا حاجة، أنا اكتشفت إني عندي سرطان بالرئة”.
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كانت هذه تفاصيل خبر نادية لطفي تؤكّد أنّ زكي فطين يواجه السرطان بـ"قوة روح الأم والأب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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