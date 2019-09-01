زكي فطين عبد الوهاب يؤكد أن ليلي مراد كانت أم حنينة بشكل مبالغ فيه

القاهرة - لايف ستايل
قال الفنان زكي فطين عبد الوهاب، إن والدته الفنانة الراحلة ليلى مراد، كانت «أم حنينة بشكل مبالغ فيه».
وأضاف في لقاء لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «OnE»، مساء أمس السبت، «في درجة كبيرة من الحماية، كانت حاجة جميلة، لدرجة إنها قفلت البكونة بسور حديد عشان لما نلعب كورة محدش يقع، موضوع الحماية كان زايد لكن بحب».
وأوضح أن سفره إلى الخارج جاء للهروب من تلك الحماية، وشعوره بالرغبة في مواجهة الحياة بمفرده، بما تسبب لها في المعاناة، متابعًا: «عانت منه جدًا، كنت في إنجلترا وكنت 4 شهور مشوفتهاش، جت عشان تزورني وقالتلي زكي إنت مبقتش بتحبني، دمعت جدا وإتأثرت بالكلام ده».
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