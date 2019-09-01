أول ظهور تليفزيوني لزكي فطين عبدالوهاب بعد إصابته بالسرطان

قال الفنان زكي فطين عبدالوهاب، في أول ظهور تليفزيوني له بعد إعلان إصابته بمرض سرطان الرئة، إنه اكتشف إصابته بالمرض اللعين في جهتي الرئة منذ 5 أشهر، وذلك خلال إجرائه بعض التحاليل والفحوصات الطبية.

وعن لحظة تلقيه خبر إصابته بمرض السرطان، ورد فعله، علق مؤكدًا: "مؤمن جدًا بربنا ودايما في المحن الصعبة أتحلى بالثبات الذي ورثته عن والدي، والذي كان يعاني من مرض القلب، وكان يتقبل ظروفه الصحية الصعبة

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