البورتوريكي خواكين فينيكس يؤكد لم أتأثر بجوكر هيث ليدجر

على الرغم من أن الممثل الراحل هيث ليدجر قدم عرضاً مبدعاً لشخصية الجوكر في فيلم "The Dark Knight"، إلا أن النجم البورتوريكي خواكين فينيكس لم يجد نفسه مضطراً لتقليد أدائه في فيلمه الجديد "Joker"، المشارك ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

تحدث خواكين فينيكس، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق العرض العالمي للفيلم بالمهرجان، عندما سئل عن إلهامه لأداء هذه الشخصية. أشار الممثل إلى أن الشيء الوحيد الذي أراد القيام به هو عدم تقليد أي أداء سابق يتعلق بالشخصية، بما في ذلك الإصدار الذي قدمه هيث ليدجر في فيلم "The Dark Knight".

وأضاف فينيكس: "إن جاذبية صنع هذا الفيلم وهذه الشخصية كانت أننا سنقترب منه بطريقتنا الخاصة. لذلك، بالنسبة لي، لم أشير إلى أي تكرارات سابقة للشخصية. بدا الأمر وكأنه شيء تم إنشاؤه بطريقة ما مختلفة".

وكشف الممثل الذي سبق وترشح لجائزة الأوسكار 3 مرات، أنه قد خسر ما يزيد عن 23 كيلو جرام من وزنه لكي يكون ملائم لطبيعة الشخصية، قائلاً: "اهتممت بكفاحه لإيجاد السعادة والشعور بالدفء والحب. فالأسابيع القليلة الأولى للجوكر أثناء التصوير كانت مختلفة تمامًا عن الذي كان عليه في النهاية. لقد كان يتطور باستمرار. لم تكن لدي تجربة مثل هذه من قبل. كان الأمر أكثر إثارة في مسيرتي".

وعن اختبار الضحكة الخاصة بشخصية الجوكر، ذكر فينيكس أنه لم يكن مستعداً في بداية التحضيرات للقيام بذلك، ثم طلب من مخرج الفيلم تود فيليبس المجيء لأختبار الضحكة أمامه لشعوره بأنه يجب عليه فعل ذلك أمام شخص ما، وأوضح أن الأمر كان غير مريحاً على الإطلاق، وأنه استغرق وقتا طويلاً للتحضير لها.

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وقوبل العرض الخاص للفيلم، مساء أمس السبت، بالكثير من الترحاب، حيث اكتظت ساحة مسرح "Sala Grande" بالجمهور والنقاد لمشاهدة الفيلم. وعقب الإنتهاء من العرض حصل صناع الفيلم على تحية لمدة 8 دقائق، وهتف الحضور بشكل حار لبطل الفيلم خواكين فينيكس، عقب ظهور اسمه في الائتمانات الأخيرة للفيلم، معبرين عن فرحتهم بأدائه لشخصية الجوكر.

تقع أحداث الفيلم، المقرر عام طرحه في صالات السينما يوم 4 أكتوبر المقبل، عام 1981 بمدينة جوثام، ونشاهد مكافحة "آرثر فليك"، يجسده خواكين فينيكس، ليثبت وجوده ككوميدي في عالم يضطهده باستمرار، ليتحول تدريجيًا لشخصية الجوكر الشريرة سيئة السمعة بعد الكثير من الخذلان والاكتئاب.

ويشارك خواكين فينيكس، البطولة، روبرت دي نيرو، مارك مارون، زازي بيتز وشيا ويجهام، إخراج تود فيليبس.

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