أوين جليبرمان يشيد بتحكم خواكين فينيكس البدني والعاطفي للشخصية

افتتح، مساء السبت، العرض العالمي الأول لفيلم الدراما والجريمة المنتظر "Joker" للنجم خواكين فينيكس، المشارك ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الدورة الـ76.

وأشاد عدد كبير من النقاد والحضور بالشكل الذي جسد به فينيكس شخصية مركبة ومعقدة مثل "الجوكر"، وجزم عدد كبير منهم أن جائزة الأوسكار المقبلة ستكون من نصيبه.

أذكى أفلام السوبر

الناقد السينمائي أوين جليبرمان من مجلة "فارايتي" الأميركية، أشاد بتحكم فينيكس البدني والعاطفي للشخصية، مشيراً إلى أنه فقد الكثير من الوزن، بحيث تبرز أضلاع صدره وشفرات كتفه، مروراً إلى وجهه الغارق في الكآبة، حيث الحواجب السوداء والخدود المتلاحمة والفم المطاطي. وذكر "جليبرمان" أن خواكين فينيكس لعب دور الشخصية المهووسة عقلياً والغير متماسكة، لكنه سيطر عليها بدرجة تفتن المشاهد.

وأوضح الناقد تيري وايت من مجلة "Empire"، أن الفيلم عبارة عن دراسة حزينة، فوضوية، عن الأشخاص غير المرئيين الذي أدار لهم العالم ظهره، فتسلسل شخصية "آرثر فليك" يبدأ بالتطور شيئاً فشيئاً حتى يصل إلى أقصى درجات جموحه. ويشير الناقد أنه لا يجب أن ننسى قصة كيفية صنع الشرير، لكن ما كتبه المخرج تود فيليبس والكاتب المشارك سكوت سيلفر عن شخصية "الجوكر" يتطرق إلى التركيب العقلي والأخلاقي والعاطفي والجسدي للرجل الذي أصبح عليه.

أذكى أفلام السوبروأستطرد الناقد ديفيد إيرليش من موقع "IndieWire"، حديثه عن الفيلم بإعتباره أذكى اختراع لسينما " الأبطال الخارقين" منذ فيلم "The Dark Knight". وأشار إلى أنه نسخة أصلية حقيقية من المؤكد أن يتم تذكرها كواحدة من أكثر الأفلام الاستعادية في القرن الحادي والعشرين. الفيلم بمثابة صرخة حاشدة للتعبير عن الإحساس بالشفقة على الذات. وقال الناقد إن القصة مشتقة من أفلام مألوفة للغاية مثل "Taxi Driver" و"The King of Comedy"، حيث يستحق مارتن سكورسيزي الحصول على لقب منتج تنفيذي، فهو يمتلك هذا النوع من الروح الاستفزازية التي نادراً ما توجد في أي نوع من أنواع الترفيه السائدة.

أذكى أفلام السوبروكشف الناقد ديفيد روني من مجلة "هوليوود ريبورتر"، أن الجو العام للفيلم رائع، فهو يسلط الضوء على الأداء المثير للقلق والغرابة لدى "فينيكس" الذي ينقل خفايا شخصية "الجوكر" بشكل مجنون ومخيف ينتقل بنا إلى مرحلة الشفقة. سيناريو الفيلم مكتوب بذكاء، ويرتكز على قصة تدور أحداثها في مدينة منقسمة بشدة مع أصداء أمريكا المعاصرة المفلسة أخلاقياً. قد يجذب الفيلم جمهوراً عريضاً يشمل أولئك الذين يحلقون خارج فضاءات أفلام السوبر هيرو. وأختتم، هذا الفيلم هو أفضل أفلام قصص "باتمان" منذ فيلم "The Dark Knight" للمخرج كريستوفر نولان.

أذكى أفلام السوبروقوبل العرض الخاص للفيلم، مساء أمس السبت، بالكثير من الترحاب، حيث اكتظت ساحة مسرح "Sala Grande" بالجمهور والنقاد لمشاهدة الفيلم. وعقب الإنتهاء من العرض حصل صناع الفيلم على تحية لمدة 8 دقائق، وهتف الحضور بشكل حار لبطل الفيلم خواكين فينيكس، عقب ظهور اسمه في الائتمانات الأخيرة للفيلم، معبرين عن فرحتهم بأدائه لشخصية الجوكر.

