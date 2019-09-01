القاهرة - لايف ستايل
اختير الفيلم التونسي نورا تحلم للنجمة هند صبري ليشارك في المسابقة الرسمية لـ أيام قرطاج السينمائية بعد إختياره للعرض بمهرجان تورنتو السينمائي الدولي منتصف سبتمبر المقبل الذي يعتبر ضمن أهم خمسة مهرجانات في العالم حاليا.
وتواصل هند صبرى تألقها الدولي بعد إختيارها ضمن لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي.
نورا تحلم يعرض خلال الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى ، وهو من إخراج التونسية هند بوجمعة في أول أعمالها، ويشارك فى بطولته لطفي العبدلي، حكيم بومسعودي، إيمان شريف، جمال ساسي وسيف الضريف.
وتلعب هند شخصية نورا بطلة الفيلم المستوحى من قصة حقيقية، ونورا تنتمي للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها، والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي، وعلاقتها لأطفالها وزوجها كيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.
قد يهمك ايضاً:
صبري تؤكد أن شخصية "فريدة" في "الفيل الأزرق 2" كُتبت بـ"براعة"
هند صبري تُؤكِّد على أنّ فيلم "الفيل الأزرق 2" يعدّ تجربة مُهمَّة
كانت هذه تفاصيل خبر إختيار فيلم "نورا تحلم" للنجمة هند صبري للعرض بمسابقة أيام قرطاج السينمائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.