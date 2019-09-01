نشرت الفنانة الهام شاهين عبر انستجرام لقاءها ببعض المحطات الاذاعية خلال تواجدها بمعرض دمشق الدولي بسورية في دورتة ال 61. وقالت الهام شاهين بأن سورية عائدة بقوة لمكانتها المعهودة وان كل شيء مؤهل لتكون بلد سياحية علي اعلي مستوي . واوضحت الهام شاهين خلال تواجدها بمعرض دمشق الدولي ان سورية دولة عريقة وان شعبها اكثر شعب تذوقا للفن من خلال اجيال من الفنانين المبدعين والشعراء امثال نزار قباني . وكشفت الهام شاهين بأنها تقوم بالتحضير لمجموعة من الافلام الجديدة ومنها حظر تجول من اخراج امير رمسيس وفيلم اهل العيب اخراج محمد ياسين وفيلم عزبة جهنم من اخراج عمر عبد العزيز Advertisements قد يهمك أيضاً : أول رد من إلهام شاهين على شائعات اعتناقها المسيحية ماجدة الرومي تتسلَّم رسالة من إلهام شاهين خلال حفلة خيرية في مصر

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كانت هذه تفاصيل خبر الهام شاهين تؤكد أن سورية عائدة بقوة لمكانتها المعهودة خلال زيارتها معرض دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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